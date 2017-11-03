Galatasaray, Gençlerbirliği'ni büyük farkla yendi!

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Galatasaray, 2 hafta sonra kazandı.

Güncellenme 03 Kasım 2017 22:40

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Rakibini 5 golle geçen sarı-kırmızılı ekip puanını 26'ya çıkardı.

İlk yarıda goller savunmacılardan

Fenerbahçe beraberliğinin ardından Trabzonspor'a yenilerek 2 haftada 5 puan bırakan Galatasaray, Ankara temsilcisi karşısında maça hızlı başladı. 7. dakikada Gomis'in güzel pasında topla buluşan Mariano, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekibin farkı 2'ye çıkaran golü ise ilk yarının son bölümünde geldi. Belhanda'nın 43. dakikada kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlığı kafa vuruşuyla filelerle buluşturan Maicon, bu sezon 4. golünü attı. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray farka gitti

Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Önce 47. dakikada Gomis, ardından 50. dakikada Tolga Ciğerci'nin golleriyle fark 4'e çıktı.

4-0'dan sonra iyice rahatlayan Galatasaray, 82. dakikada Gomis'in penaltıdan attığı golle skoru 5-0'a getirdi. Gomis ligdeki gol sayısını 11'e çıkartırken, Tolga Ciğerci de 6 gole ulaştı.

Gençlerbirliği'nin mücadeledeki tek golü 84. dakikada Scekic'ten geldi. Maçın kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek 2 hafta aradan sonra kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 26 yaptı. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.