Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki güzel kim?
Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki herkesin merak ettiği güzelin kim olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede bir güzel dikkatleri üzerine çekti.
Tribünde Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen çocuğuyla yerini alırken yanındaki güzel dikkatlerden kaçmadı.
Güzelliği ile dikkatlerden kaçmayan tribündeki gizemli kişinin kim olduğu kısa zamanda anlaşıldı.
O seyircinin güzellik uzmanı Malene Pedersen olduğu ortaya çıktı.