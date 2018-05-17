Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına başladı

Şampiyonluk peşindeki Galatasaray gelecek sezon için hazırlıklara başladı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 14:42

Süper Ligde şampiyon olmak için sadece bir puana ihtiyacı olan Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Transfer için düğmeye basan cimbomun Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre, Ümit Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki genç oyuncu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'la masaya oturacak.

Eğer Dorukhan Galatasaray'a transfer edilirse Eskişehirspor'un, 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı ifade edildi.

Eskişehirspor'un altyapısında yetişen ve henüz 21 yaşında olan orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.