Galatasaray Fernando'yu renklerine bağladı

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Manchester City'de forma giyen Fernando Francisco Reges ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Güncellenme 05 Ağustos 2017 11:48

Galatasaray Kulübü, geçen sezon Manchester City'de forma giyen Fernando Francisco Reges ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'ye futbolcunun bonservis bedeli için 5 milyon 250 bin avro, ayrıca bonuslara istinaden 900 bin avro net, Galatasaray'ın gelecek 3 sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 500 bin avro, Avrupa Ligi gruplarına kalması halinde ise 250 bin avro, Brezilyalı oyuncunun, ligde, kupada ve Avrupa'da toplam 25 oynaması durumunda 250 bin, 50 maçta forma giymesi halinde ise yine 250 bin avro ücret ödeyecek.

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fernando'ya da her bir yıl için 3 milyon 300 bin avro olmak üzere toplam 9 milyon 900 bin avro garanti ücret verecek.

Ayrıca, Fernando'ya TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynadığı maçlarda sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro prim verilecek. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında prim de ek olarak ödenecek.

AA