Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nefes kesecek

Milyonlarca futbolseverin günlerdir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam TT Arena'da...

Güncellenme 02 Kasım 2018 10:23

Milyonların merakla beklediği dev derbi için geri sayım başladı. 19 puanla 3. Sırada yer alan Galatasaray, evinde ağırlayacağı ve zor günler geçiren Fenerbahçe’yi mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

Fener, Galatasaray’a konuk olacak

Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek hem yeni sezondaki kaybettiği gücü yeniden toplamak hem de taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.

Maç hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma 21.00’de başlayacak. Maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus olurken, karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Durumları maç saatinde belli olacak

Ev sahibi takım Galatasaray’da Fernando, Nagatomo, Emre Akbaba ile cezalı Mariano’nun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok’un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe’de kimler eksik?

Fenerbahçe’de de eksikler var. Buna göre 8 oyuncu sahadaki yerini alamayacak.

Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin, İslam Slimani (Cezalı), Volkan (Kadro dışı), Dirar (Kadro dışı), Aatıf (Kadro dışı) gibi isimlerin bu sekiz kişi olduğu belirtildi.