Galatasaray-Fenerbahçe derbisi berabere bitti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-2 berabere bitti.

Güncellenme 02 Kasım 2018 23:05

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Derbiye Galatasaray baskın başladı fakat Fenerbahçe’nin de gol arayışları ilk dakikadan itibaren sürdü.

İlk yarı 1-0 bitti

Galatasaray, üstün oynadığı ilk yarının 31. dakikasında ilk golünü attı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında topu önünde bulan Hollandalı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı golle başladı

Dev derbide ikinci yarı da golle başladı. Galatasaray iyi başladığı ikinci 45 dakikalık dilimde farkı 2'ye çıkaran golü erken buldu.

Sol kanattan korner kullanan sarı-kırmızılı ekipte ceza sahasının hemen dışında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Linnes, maçı 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe, penaltıyı gole çevirdi

Karşılaşmanın son yarım saati nefesleri kesti. 64. dakikada VAR'a bakan Fırat Aydınus, tartışmalı pozisyonda penaltı kararı verdi. Valbuena penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Maç dengelendi

72. dakikada ise bu kez sahneye Jailson çıktı. Valbuena'nın pasında topu önünde bulan Jailson, güzel bir plase vuruşla topu 90'a vurdu ve maça denge geldi.

Derbi berabere bitti

Derbinin kalan dakikalarında gol olmadı ve TT Stadı'ndaki maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe puanını 10'a çıkardı

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 20'ye, Fenerbahçe ise 10'a çıkardı.