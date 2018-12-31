Galatasaray, Falcao ile anlaştı mı?

Galatasaray, Monacolu oyuncu Radamel Falcao transferinde sona gelemedi.

Güncellenme 31 Aralık 2018 10:10

Galatasaray, Monacolu oyuncu Radamel Falcao transferinde ilerleme kaydedemedi. Kolombiyalı futbolcunun yıllık ücret sebebi ile transferin çok zor olduğu ve oyuncuyla özellikle de devre arası transfer döneminde anlaşılmasının beklenmediği belirtildi.

İlginç paylaşım

Konuyla ilgili olarak tecrübeli gazeteci İbrahim Seten de yaptığı paylaşımda "Galatasaray-Falcao işi patates oldu" ifadesini kullandı.

Görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde oyuncunun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Falcao'nun Galatasaray'a transfer ihtimalinden bahsetmiş ve görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.