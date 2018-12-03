Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kritik maçında ev sahibi Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Güncellenme 03 Aralık 2018 09:13

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında, Beşiktaş 1-0 Galatasaray’ı mağlup etti. Maçın tek golü Ljajic'in attığı penaltı ile geldi.

Çakır penaltı dedi

Derbiye hızlı başlayan Beşiktaş, arayışlarını çok geçmeden gole çevirdi. Maçın 17. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Ljajic, topu ağlara gönderdi

Maçın 18. dakikasında penaltıda topun başına geçen Ljajic, topu ağlara gönderdi. Ljajic üst üste 2. maçında da gol atarken, Galatasaray kalesinde gördüğü son 10 golün altısını penaltıdan yemiş oldu.

İlk devre Beşiktaş’ın üstünlüğü ile bitti

Galatasaray, derbinin 20. dakikasından sonra dengeyi sağladı ve uzun toplarla etkili ataklar yapmaya çalıştı ama başarılı olmadı. Maçın ilk yarısı ev sahibi Beşiktaş’ın üstünlüğü ile bitti.

VAR’dan penaltı çıkmadı

Derbinin ikinci yarısında maç dengeli başladı. İki takım da gol arayışlarına hızlı başladı. 69. dakikada Cüneyt Çakır, Necip'in Onyekuru'ya müdahalesine penaltı dedi, ancak VAR incelemesinden sonra Nijeryalı oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Beşiktaş 24 puana yükseldi

Maçın kalan bölümünde Galatasaray'ın çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. 2018'in son derbisini kazanan Beşiktaş, böylece 24 puana yükselip ezeli rakibini averajla geride bıraktı.