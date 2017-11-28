Galatasaray esti, gürledi

Galatasaray, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı.

Güncellenme 28 Kasım 2017 23:54

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Sivas Belediyespor'u evinde ağırladı.

İlk yarıda Galatasaray öne geçti

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray etkili başladı. Dakikalar henüz 4'ü gösterirken, Linnes'in ara pasına hareketlenen Yasin Öztekin düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikaları karşılıklı ataklara sahne olan olan ilk yarıda başka gol sesi çıkmayınca, sarı-kırmızılılar soyunma odasına önde gitti.

Aslan kolay geçti

İkinci yarıya da ev sahibi Galatasaray etkili başladı. Oyunu sık sık rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılılar 70'de Emrah Başsan'la farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden 5 dakika sonra Yasin Öztekin bir kez daha sahneye çıkdı ve durumu 3-0 yaptı. 78. dakikada ise Sivas Belediyespor Sinan Akaydın'la farkı 2'ye indirdi.

Sinan esti gürledi

Maçın son bölümünde vites artıran G.Saray, 87'de Sinan ve 90'da Eren Derdiyok'la durumu 5-1 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün 1 gol, 3 asist yaptığı mücadeleden 5-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı.