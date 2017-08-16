Galatasaray Divan Kurulu'nda kavga çıktı

Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşanan tartışmaların büyümesi nedeniyle kurula 10 dakikalık ara verildi.

Güncellenme 16 Ağustos 2017 15:35

Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma çıktı. Tartışmalr nedeniyle ara verilmek zorunda kalındı.

Galatasaray Divan Kurulu'na yaşanan tartışmalar nedeniyle 10 dakika ara verildi.

Levent Nazifoğlu ve Mehmet Helvacı arasında tartışma çıktığı bu nedenle de oturuma ara verildiği belirtiliyor.

Aranın ardından konuşması yarım kalan Levent Nazifoğlu'nun yeniden kürsüye çıkacağı öğrenildi.

CNN Türk