Galatasaray, Chelseali yıldızın peşinde!

Galatasaray'ın transfer konusunda sürpriz hamlelere hazırlandığı ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Kasım 2018 16:03

Galatasaray'ın transfer konusunda sürpriz hamlelere hazırlandığı ortaya çıktı.

Milan da talip

Transfer listesini her geçen gün güncelleyen Galatasaray’ın peşine düşüğü ismin, daha önce de ilgilendiği 10 numara Fabregas olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bitecek olan futbolcunun adının, Milan ile de anıldığı gelen bilgiler arasında.

Chelsea, fazla yer bulamadı

Fanatik'in haberine göre; Fabregas, Chelsea'de bu sezon yalnızca 48 dakika şans buldu. Yıldız oyuncunun gelecek cazip sözleşmelere sıcak bakıyor.

İngiliz ve İspanyol medyası da yer verdi

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray arasındaki flörte, İngiliz ve İspanyol medyasında da sık sık yer veriliyor.