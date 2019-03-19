Galatasaray, Bursaspor karşısında maçı böyle çevirmiş!

Fatih Terim’in Bursaspor deplasmanında ilk yarı kötü oynayan Galatasaraylı oyunculara, "Ne yapıyorsunuz, kendinize gelin, şampiyonluk gidiyor" dediği öğrenildi.

Güncellenme 19 Mart 2019 15:43

Bursaspor deplasmanında ilk yarı sergilenen kötü oyuna şaşıran, oyuncularına kızan Fatih Terim’in soyunma odasına çok sinirli girdiği ve "Ne yapıyorsunuz, kendinize gelin, şampiyonluk gidiyor. Bu maçı çevireceksiniz" dediği öğrenildi.

Hayati bir üç puan aldı

Galatasaray, geçtiğimiz gün Bursa deplasmanında hayati bir üç puan aldı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarının uzatma dakikalarında bir, ikinci yarıda da attığı 2 golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Soyunma odasına çok sinirli girdi

Galatasaray'ın geri dönüşünde teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında yaptığı konuşma ve taktik uyarılar çok etkili oldu. Maç öncesi konuşulanların ve planlanan taktiklerin uygulanmadığını gören, mücadeleyi de hiç ama hiç beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasına çok sinirli bir şekilde girdi.

"Ne yapıyorsunuz siz”

Taktik tahtasını işaret edip "Ne oyun oynadığımızı biri bana göstersin!" diye seslenen Terim "Ne yapıyorsunuz siz, kendinize gelin, şampiyonluk gidiyor. Rakibimiz puan kaybetmiş, hepiniz bu maçtan alınacak üç puanın önemini biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.