Galatasaray bunları yaparsa şampiyon olur!

Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için bu 2 maçtan sadece 4 puan alması gerekiyor. Bunun için teknik ekip bazı oyunculara uyarılarda bulundu.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 11:27

Galatasaray'da Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Teknik ekip ise bu isimleri daha dikkatli oynamaları konusunda uyardı.

Teknik direktör değişti

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bu zamana kadar yalnızca bir defa karşılaştı. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Galatasaray'da teknik direktör değişikliği yapılmış, Igor Tudor'un yerine Fatih Terim getirilmişti.

7 maçın 5’inde gol görmedi

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine yakın geçmişte hiç yenilmedi. Galatasaray, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Aslan ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

25 puan kazandı

Sarı kırmızılılar, ligin son on maçında tam 25 puan kazandı. Bahsi geçen maçlarda 8 defa galip gelirken, bir defa da yenildi ve bir kez de berabere kaldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

Şampiyonluk için 4 puan

Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen Galatasaray, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmayı hedefliyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için bu 2 maçtan sadece 4 puan alması yetecek.