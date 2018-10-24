Galatasaray bu akşam Schalke 04'ü ağırlıyor

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke 04, 22.00'de karşılaşacak.

Güncellenme 24 Ekim 2018 11:01

Bugün Schalke 04 ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. Maçını yapacak.

99 galibiyeti var

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 273 karşılaşmanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakibine yenilen Galatasaray, 71 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu maçı alırsa 100. galibiyeti olacak

Rakibinin filelerini 373 kez havalandıran Galatasaray, kendi kalesinde ise 405 gol gördü. Takımın Schalke 04 maçını kazanması durumunda Avrupa kupalarında 100. galibiyetini ilan edecek.

Alman takımları ile 14 kez eşleşti

Galatasaray bugün, Alman takımları ile Avrupa kupalarındaki 29. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bundan önce Avrupa kupalarında 14 kez Alman ekipleri ile eşleşti. Daha önceki 28 maçta 7 galibiyet gören Galatasaray, 12 beraberlik ve 9 yenilgi gördü.

Daha önce bir kez eşleşti

Galatasaray bahsi geçen maçlarda rakip takıma 31 gol atarken, kendi kalesinde 44 gol gördü. Öte yandan Galatasaray, Schalk 04 ile daha önce bir kez eşleşti ve oynadığı maçlarda bir galibiyet bir de beraberlik yaşadı.