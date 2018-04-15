Galatasaray, Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan etti

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'le karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan etti.

Güncellenme 15 Nisan 2018 23:07

Süper Lig'in 29. haftasındaki en kritik maçlardan biri olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı olaylı geçti. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir'i 2-0 yenerken Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareket olay oldu.

Lider Galatasaray oldu

Bu skorla 60 puana yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş'ı koltuğundan etti. 59 puanda kalan Başakşehir ise haftayı 3. sırada tamamlandı.

İlk yarı golsüz geçti

Heyecanlı başlayan maçta Galatasaray ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Başakşehir ise bu sezon ilk defa ilk 45 dakikada kaleye isabetli şut atamadı.

Emre Belözoğlu’ndan hakeme hareket

Maçın 44. dakikasında hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunan ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, pozisyon sonrası kenara doğru ‘Bunların hepsini yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı. Maçın ilk yarısı golsüz bitti.

Galatasaray’dan ilk gol

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mariano'nun 60. dakikada attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. Sofiane Feghouli'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Mariano, ceza sahası yayının hemen dışından sol ayağı ile şutunu çekti, top kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlarla buluştu. 64. dakikada devre arasında itirazlarından dolayı sarı kart gören Arda Turan, yerini Mossoro'ya bıraktı.

Maçta değişiklikler

Başakşehir'de Emre Belözoğlu, 72. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Galatasaray'da ise Fernando'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 2-0 galip ayrıldı

90+1. dakikada Galatasaray, Adebayor'un kendi kalesine attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Taraftarlardan Arda’ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a büyük tepki gösterdi.

"Cim Bom'u satanı biz de satarız"

Arda Turan sahaya çıktığında sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden ise "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.