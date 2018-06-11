Galatasaray, Belhanda'nın şovuna mest oldu

Belhanda'nın hazırlık maçlarındaki göz dolduran performansı, hem ülkesinde hem de Galatasaray'da büyük memnuniyet yarattı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 10:11

Galatasaray'da Belhanda sevinci yaşanıyor. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele edecek olan yıldız futbolcunun hazırlık maçlarında sergilediği performans, sadece ülkesinde değil Galatasaray'da da memnuniyet yarattı.

İstedikleri bonservisi alabilecekler

Son olarak Estonya ile yapılan maçta 1 gol ve 1 asist ile oynayıp yıldızlaşan Belhanda'nın, Rusya'daki şampiyonada formda olmasının pazarlıklarda ellerini güçlendireceğini hesaplayan sarı-kırmızılılar, böylece istedikleri bonservis bedelini alabileceklerine inanıyor.

Körfez ülkeleri oyuncuya talip

Sarı-kırmızılı kulübün yeni politikası gereği yüksek maliyeti nedeniyle satılmasına karar verilen 28 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin istekli olduğu belirtiliyor.