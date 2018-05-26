Galatasaray başkanını seçti!

Bugün yapılan Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeni başkan seçildi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 16:22

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapıldı. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarıştı.

Yapılan genel kurul kulübün 101. dönem yönetimin belirledi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurulda, divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi.

Kayıtların açık olduğu kongrede, aidatlarını yatıran 8 bin 181 üye oy kullanma hakkına sahipken saat 15.00'te açılan sandıkların kapanması sonrası yapılan sayımdan 4803 üyenin oy kullandığı ortaya çıktı.

Toplam oy oranı

Mustafa Cengiz: 232

Dursun Özbek: 179

Ozan Korkut: 51

Ali Fatinoğlu: 29

Birinci sandık sonucu

Mustafa Cengiz: 63

Dursun Özbek: 55

Ozan Korkut: 14

Ali Fatinoğlu: 10

İkinci sandık sonucu

Mustafa Cengiz: 85

Dursun Özbek: 52

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 9

Üçüncü sandık sonucu

Mustafa Cengiz: 82

Dursun Özbek: 67

Ozan Korkut: 17

Ali Fatinoğlu: 10

Başkanlık seçimi öncesi adaylar açıklamalarda bulundu:

Dursun Özbek, "G.Saray'ın en zor dönemlerinde yönetimdeydik. 2.5 seneyi bütün olumsuzluklara rağmen G.Saray'a yakışır şekilde geçirdik. Yeni bir takım kurduk. Fatih Terim'i de getirdik ve Süper Lig'de şampiyonluk geldi. Ancak bu noktada kendime kahramanlık çıkarmıyorum, görevimiz bu" dedi.

Ozan Korkut, "Spordan değer yaratmak durumundayız, gayrimenkullerimiz vardı, gitti. Sportif başarının lokomotifi futbol. Fatih Terim'i Sportif AŞ'de görmek istiyoruz, her işi en iyi bilene yaptırmak lazım. Oturacağız ve kendisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, "Genel kurulun G.Saray'ın değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Taraftarımızın sağduyusuna inanıyorum. İtidal, sükunet diliyorum. Lütfen G.Saray'a yakışır bir vakar ve asaletle seçimlerimizi bitirelim" dedi.

Ali Fatinoğlu ise, "Diğer 3 adayın gelirlerin artması, giderlerin indirilmesiyle ilgili planlarını hiç görmedim. Biz ise 47 tane proje hazırladık. Bunlara uygun, hepsi genel kurulda önemli mevkilerde ve ekonomik durumu iyi olan bir kadro oluşturduk" ifadelerini kullandı.