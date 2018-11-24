Galatasaray Başkanı Cengiz: TFF, tüm kurullarıyla istifa etmeli

Galatasaray Başkanı Cengiz, takımlarına düzenli olarak haksızlıklar yapıldığını, TFF'nin tüm kurullarıyla istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 19:15

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00’te olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’in hakemliği bırakması gerektiğini, TFF’nin tüm kurullarıyla istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hak gaspı yapıldı

Başkan Cengiz, taraftarların önünde hak gaspı yapıldığını, göreve geldikleri günden bu yana Türk sporunun barış, dostluk içinde adalet beklentisini tekrarladıklarını, rakibe saygıdan saygıdan uzaklaşmadıklarını, rakiplerine ve TFF'ye hep dostluk mesajları verdiklerini, bu yaklaşımlarının zayıflık, acizlik olarak algılandığını, bu samimi yaklaşımın hak ettiği karşılığı görmediğini söyledi.

Düzenli haksızlıklar yapıldı

Türkiye'de VAR uygulaması başladığı Süper Kupa maçından bu yana açıkça Galatasaray aleyhine düzenli haksızlıklar yapıldığını belirten Başkan Cengiz, VAR'la ilgili 2. maddenin açık olduğunu, hakemin kararsız kalmaması gerektiğini, VAR kontrolünü yapması gerektiğini belirtti.

“Fırat Aydınus VAR'dan bakmaya tenezzül etmedi”

Cengiz, “Aklıselim hiçbir insanın kabul edemeyeceği haksız kararın korkmadan 10 binlerce seyirci önünde verilmesinin nasıl bir anlamı vardır? Hata değil kasıt olarak görüyoruz. Maçın 87. dakikasında oyuncumuza yapılan faulde VAR'a gidilmedi, Fırat Aydınus VAR'dan bakmaya tenezzül etmedi. VAR kayıtlarını istedik, ceza almadık. Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında yine VAR kararı alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi. Yaklaşık 4 dakika kulaklıkla konuştu. Kararından dönmedi. Tekrarlardan görüldü ki açıkça penaltı değildi” dedi.

TFF tüm kurullarıyla istifa etmeli

Dürüstlüğün şeffaflık gerektireceğinin altını çizen Başkan Cengiz, bunların maalesef karşılık bulamadığını, VAR konuşmalarının hemen açıklanmasını beklediklerini, bunun yapılmaması durumunda FIFA nezdinde harekete geçileceğini; Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek’in derhal hakemliği bırakması gerektiğini, güvenilirliği tartışılan TFF’nin bu durumun baş sorumlusu olduğunu, futboleaks belgelerinin yok sayıldığını, bu federasyonun Milli Takım'ı 3. lige düşürdüğünü, tüm kararları tartışılan TFF’nin, şüpheyle yaklaşılan bir kuruma dönüştüğünü, TFF tüm kurullarıyla istifa etmesi gerektiğini, camianın kışkırtmalara karşı uyanık olması gerektiğini, geriye çekilmeleri gerektiğini, kenetlenilmesi gerektiğini, başka Galatasaray olmadığını söyledi.