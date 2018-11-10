Galatasaray, ara transfer dönemine hazırlanıyor!

Galatasaray ara transfer dönemi için şimdide bazı yıldız isimleri hedefine koydu. Peki Terim'in yakın markaja aldığı o isimler kim?

Güncellenme 10 Kasım 2018 13:57

Lig ve Avrupa’da üst üste beş maç kazanamayan Galatasaray’da ara transfer dönemi için harekete geçirdi. Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim’e yönetim transfer için söz verdi. Takım sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek ve takımında oynamayacak oyuncuları yakın markaja aldı.

Listenin başında kimler var?

Listenin ilk sırasında ise Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse isimleri yer alıyor. Öte yandan Galatasaray’ın Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacağı ve savunmaya liderlik yapacak stoper olarak Vermaelen’i düşündüğü de gelen haberler arasında.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Ozan Kabak ve Serdar Aziz’in aksi olarak solak olan 32 yaşındaki Belçikalı yıldızın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor

Burada fazla forma giyme şansı bulamayan Vermaelen’in sorun çıkarmayacağı tahmin ediliyor. Everton'da Premier Lig'de yalnızca 48 dakika oynayabilen Niasse de Terim’in istediği tarzdaki forvet tarzına karşılık geliyor. 28 yaşındaki Senegalli golcü, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Everton’a teklif götürülecek

Everton'a kiralık teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Niasse'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacak.