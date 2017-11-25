Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup etti

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u Yasin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Güncellenme 25 Kasım 2017 22:16

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İlk yarıda tel gol Yasin'den

Maçın henüz 40. saniyesinde Rodrigues'le gole yaklaşan Galatasaray, ilk yarıyı baştan sona önde götürdü.

İlk yarıdaki tek golü son anda kadroya dahil olan Yasin Öztekin kaydetti. 33. dakikada kaleciden seken toğu iyi takip eden Yasin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İlk 45 dakika bu golle 1-0 sona erdi.

Gomis skoru belirledi

İkinci yarıya da baskılı başlayan Galatasaray, rakibini kendi sahasına hapsetti. Alanyaspor ise zaman zaman duran toplarla gol bulamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Belhanda, Gomis ve Rodrigues'le çok net pozisyonlara giren Galatasaray, 88. dakikada Gomis'le farkı 2'ye çıkardı. Yasin'in pasını iyi değerlendiren Fransız golcü mücadelenin skorunu da tayin etti. Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'la puan farkı 6'ya çıktı

Öte yandan haftaya Beşiktaş'a deplasmanına gidecek olan Galatasaray, siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.