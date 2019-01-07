Gabon'da bir grup asker darbe girişiminde bulundu

Gabon'da bir grup asker, 2009'dan bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Ali Bongo'ya darbe girişiminde bulundu.

Güncellenme 07 Ocak 2019 12:05

Gabon medyasında yer alan habere göre; Teğmen Kelly Ondo Obiang önderliğinde bir grup asker sabah 04.30’da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

Darbeciler bildiri okudu

Kendilerini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan grubun okuduğu bildiride, Fas’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı yaşattığı, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getirmediği ifade edildi.

Darbecilerden çağrı

“Ulusal Restorasyon Konseyi” kuracaklarını ilan eden darbeciler; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani ve Senato Başkanı'nın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, muhalefetteki gençlik hareketlerinin liderlerinin ve bazı diğer kişilerin ulusal meclise gitmesini istedi.

Silah sesleri duyuldu

Hükümete yakın kaynaklar, ulusal televizyonun yakınlarında silah seslerinin duyulduğunu fakat darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu söyledi.

Girişimde bulunan askerler kim?

Olaya şahit olanlar da askeri darbe girişiminde bulunulduğunu, darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu ileri sürdü.

Başkentte durum sakin

Öte yandan görgü tanıkları, silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

Ülkede yaşayan Türklere sokağa çıkmama çağrısı yapıldı

Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.