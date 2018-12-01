G-20 Zirvesi'nde kritik görüşme! Putin'den Erdoğan'a teşekkür

Başkan Erdoğan ve Putin, G-20 Zirvesi kapsamında bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 20:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, G-20 Zirvesi’nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Hayati konular görüşüldü

Görüşme başlamadan önce kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, G-20 marjında bir araya gelmenin kendisini son derece mutlu ettiğini, bu ara hayati konularda görüşme fırsatı da olduğunu, kendileri görüşürken beraberindeki heyetin de bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmeler büyük önem arz etti

Başkan Erdoğan, Türk akımıyla ilgili yapılan görüşmelerin büyük önem arz ettiğini, İstanbul'da yapılan İdlib konulu dörtlü zirvenin hayati bir önemi olduğunu, atılması gereken daha önemli adımların olduğuna inandığını, kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru bulduğunu ifade etti.

İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü.

Putin’den Erdoğan’a teşekkür

Görüşme sonrası açıklama yapan Putin, Erdoğan’a Suriye konusundaki hassasiyeti için müteşekkir olduğunu, İstanbul’da yapılan son görüşmeden sonra, hala çözülmesi gereken meselelere dair çözümler üretildiği için teşekkür ettiğini, Türkiye dış politikasının bağımsızlığını ve bir ortak olarak güvenilirliğini bir kez daha doğruladığını söyledi.