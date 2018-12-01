G-20 Zirvesi’nde Başkan Erdoğan'a özel menü

Buenos Aires’te liderlerin katıldığı yemekte bulunan Başkan Erdoğan'ın helal gıda hassasiyeti dikkat çekti.

Güncellenme 01 Aralık 2018 11:04

G-20 Zirvesi’ne katılmak için Arjanti’nin başkenti Buenos Aires’te bulunan dünya liderleri, onurlarına verilen yemeğe katıldı. Burada liderler eşleriyle beraber aile fotoğrafında yer aldılar.

Erdoğan’a özel menü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, hazır bulunduğu yemekte bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan’ın burada helal gıda talebinde bulunduğu ve Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemeklerin hazırlandığı belirtildi. Öte yandan menüde alkolün de olmayacağı bilgisine yer verildi.

Macron’a vejeteryan menü

Öte yandan Başkan Erdoğan’a özel bir garson tahsis edildiği ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için de vejeteryan yemeği servis edileceği ifade edildi.

Dans gösterileri

Yemek sırasında, göçmen ve göçmenler arasındaki ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliği anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı. 84 dansçının ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladıkları bildirildi.