Futbolu bırakan Sabri, özel hayatında zor günler yaşıyor

Futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu'nun ticaret hayatının ve evliliğinin iyi gitmediği ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 11:32

Geçen sezon futbol kariyerine son veren ve ticarete atılan Sabri Sarıoğlu, açtığı gözlük mağazasını yüksek kira sebebi ile kapatmıştı. İş hayatında zor günler geçiren Sarıoğlu’nun evliliğinde de zor günler yaşadığı ileri sürüldü.

Ticaret hayatı da iyi gitmedi

Futbolcu Sabri Sarıoğlu, iddiaya göre geçen sene Nişantaşı’nda açtığı gözlük mağazasını ekonomik sıkıntılar nedeni ile kapattı. Sarıoğlu, aylık 25 bin TL kira verdiği ve mağazasının kiraları artınca kepenk indirmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu iddiaları ile kulislerde konuşulan Sarıoğlu’nun artık futbola da geri dönmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Evlilikleri de kötü gidiyor

Öte yandan Sarıoğlu’nun pilot olan eşi bir süre önce sosyal medya hesabını kapatınca başka dedikoduların kapısını açtı. İddiaya göre Sarp ve Sare adında ki çocuğu olan çift, evliliklerinin 8. yılında kötü günler yaşıyor.

Yağmur Sarıoğlu ABD’ye mi gedecek

Sarıoğlu çiftinin boşanacağı ileri sürülürken, iki çocuk annesi olan ve pilotluk kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Yağmur Sarıoğlu'nun geçen günlerde kız ve erkek kardeşiyle ABD’ye gittiği ortaya çıktı.

Yağmur Sarıoğlu’nun burada ev baktığı, yakın bir zamanda eşi ve çocukları ile Türkiye’ye veda edeceği ve Los Angeles'a taşınacağı konuşulanlar arasında.

Kariyer aşkı ile hayran bırakmıştı

İki çocuk yapan ve daha sonra pilotluk mesleğine geri dönen Yağmur Sarıoğlu, kariyer aşkı ile takdir toplamıştı.