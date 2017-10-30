Futbolcular, soyunma odasında paralarla poz verdi!

Çin 2. Liginden üst lige yükselmeyi garantileyen Meixian Techand'lı futbolcular, soyunma odasındaki 14 milyon TL'lik primi görünce kendinden geçti.

Güncellenme 30 Ekim 2017 13:57

Çin 2. Ligi ekiplerinden Meixian Techand, Pazar günü oynadıkları Shenzhen Ledman maçını 1-0 kazanarak üst lige çıkmayı garantiledi.

Buraya dek her şey normalken soyunma odasında çekilen bir fotoğraf, tüm dikkatlerin Çin'e çevrilmesine neden oldu.

Shenzhen Ledman Başkanı Li Haiqiang, takıma üst lige çıkmaları halinde vereceği 14 milyon TL'lik primi soyunma odasına indirtti. Futbolcular, parayı gördüklerinde büyük sevinç yaşarken birçok fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.