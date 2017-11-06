Futbolcu hakeme kafa attı!

Kayseri'de oynanan süper amatör küme maçında kırmızı kart gören kaleci sinirlenip hakeme kafa attı.

Güncellenme 06 Kasım 2017 11:38

Kayseri'de oynanan Süper Amatör Küme müsabakasında yaptığı faul sonrası maçın orta hakemin penaltıya karar vermesine sinirlenen ve gördüğü itiraz sonrası kırmızı kartla cezalandırılan kaleci, maçın orta hakemine kafa atarak hakemin dudağını patlattı.

Kayseri'de Süper Amatör Küme'nin lideri Yahyalıspor ile rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Real Çelik Kapıspor, Erkilet 1 Nolu sahada karşı karşıya geldi. Yahyalıspor 14'üncü dakikada Mehmet Akpınar ve 57'nci dakikada Hael Albadri'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Hakeme kafa attı

Müsabakanın 88'inci dakikasında gole giden rakibine faul yapan ve penaltıya neden olan Real Çelik Kapıspor kalecisi Ebubekir Kara, maçı yöneten Necati Selçuk Şahin'in penaltı kararına itiraz etti. İtiraz sonrası maçın hakemi, kaleciye kırmızı kart gösterek oyun alanından çıkmasını istedi. Gördüğü kırmızı karta sinirlenen kaleci Ebubekir, hakeme kafa attı.

Kanlar içinde kalan hakem Necati Selçuk Şahin ve maçın diğer hakemleri sahadan polis yardımı ile çıktı. Hakem üçlüsü soyunma odasına girmeden önce kendilerine hakaret bir başka futbolcuya da soyunma odası balkonun önünden kırmızı kart gösterdi. Dudağı patlayan hakem maçı tatil ederken kaleci Ebubekir Kara'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.