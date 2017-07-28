Futbolcu Bekir İrtegün'e FETÖ gözaltısı

Futbolcu Bekir İrtegün, ByLock kullandığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güncellenme 28 Temmuz 2017 21:54

Futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Bekir İrtegün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunuyor.



Avukatıyla emniyete geldiği öğrenilen İrtegün'ün işlemleri sürüyor.



Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen İrtegün'ün, iki hafta önce yurtdışına çıkmak için havalimanına gittiğinde pasaportuna el konulmuştu.