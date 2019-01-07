Futbol kulüplerinin borçları sıfırlanacak mı?

Türkiye Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin borçlarının bir banka tarafından ödeneceği ve yapılandırılacağı haberlerini yalanladı.

Güncellenme 07 Ocak 2019 16:06

Türkiye Bankalar Birliği, basında çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, futbol takımlarının idari ve mali yapılarına destek amaçlı çalışmalar yapıldığı ve kulüplerin borçlarının bir bankaya devredileceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TBB’den yapılan yazılı açıklamada, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla ilgili kurum ya da kişilerle irtibat halinde çalışmalar yürütüldüğü, bunun daha önce TFF ile TBB tarafından kamuoyuna açıklandığı söylendi.

“Her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir”

Bu kapsamda yapılan açıklamanın detaylarının daha sonraki günlerde paylaşılacağının belirtilmiş olmasına rağmen medyada asılsız haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, “Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının bu akşam futbol programında paylaşılması öncesinde, bazı hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır. Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır. Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir."