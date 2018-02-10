Futbol dünyasını yasa boğan ölüm!

Bir dönem Manchester United ve Celtic'te top koşturan Liam Miller, yakalandığı pankreas kanserine yenik düşerek 36 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 10 Şubat 2018 16:18

Bir dönem Manchester United ve Celtic gibi ünlü takımlarda da forma giyen eski futbolcu Liam Miller, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Verdiği yaşam mücadelesini 36 yaşında kabetti

Celtic Kulübünün yaptığı açıklamada, ünlü futbolcunun geçen yıl pankreas kanserine yakalandığınıü, 36 yaşında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi. Takım ayrıca, furbolcunun sevenlerine, akrabalarına ve ailesine başsağlığı diledi.

Birçok ünlü takımda top koşturdu

Liam Miller, Celtic'in yanında, Manchester United, Leeds United, Sunderland ve Queens Park Rangers gibi dünyaca ünlü kulüplerde de top koşturmuştu. Miller, İrlanda milli takımında da 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.