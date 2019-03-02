Futbol camiasının acı günü! Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu iki genç hayatını kaybetti.

Güncellenme 02 Mart 2019 17:54

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden iki kişinin adları belli oldu. 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır ile 19 yaşındaki Eren Açıkgöz, feci kazada vefat etti. 24 yolcunun yaralandığı kazada sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.,

Otobüse arkadan çarptı

Olay, dün gece saat 03.00’te Antalya-Afyonkarahisar karayolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre; Abdil Erkan'ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalyaspor maçından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Çarpmanın şiddeti ile taraftarları taşıyan otobüs bir anda şarampole yuvarlandı. Otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada, ilk müdahaleyi yoldan geçen yolcular yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar şehirdeki farklı hastanelere kaldırılırken, emniyet birimleri de trafikte güvenliği sağladı. Kazada hafif yara alan otomobil sürücüsünün kendi imkanlarıyla Sinanpaşa Devlet Hastanesine gittiği kaydedildi.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.