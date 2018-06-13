Futbol camiasında deprem yaratacak FETÖ iddiası!

FETÖ'den gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan futbolcu Bekir İrtegül, örgütün futbol yapılanmasını deşifre etti.

Güncellenme 13 Haziran 2018 13:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığını iddianamede, eski futbolcu Bekir İrtegül, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül şüpheli olarak yer aldı.

İrtegül her şeyi anlattı

Hürriyet'in haberine göre, telefonundan ByLock çıkan ve gözaltına alınan Bekir İrtegül iddianamede yer alan ifadesinde, FETÖ ile 2007-2008 yıllarında Gaziantep'te tanıştığını, sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz'ın da katıldığını, 2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli birinin kendisini aradığını, bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü de öğrendiğini, 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarıyla katılmaya başladığını, Fenerbahçe'de futbol oynadığı süre içerisinde hatırladığı kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğü olduğunu söyledi.

ByLock’u dini amaçlı kullanmış

İrtegül ayrıca ifadesinde, ByLock programının FETÖ tarafından kullanıldığını, kendisinde de yüklü olduğu anladığında hakkında soruşturma olmayacağını düşündüğünü, ByLock programından kendisine Ali Şener tarafından gönderilen mesajların dini içerikli olduğunu, herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmediğini ifade etti.

Emre Belözoğlu iddiası

Örgütün sohbetlerinin FETÖ'ye ait okullarda olduğunu belirten İrtegül, birkaç kez ise sohbetin şu an Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını iddia etti.

Ali Şener isimli şahıs sohbet düzenlemiş

İfade veren diğer bir isim olan Uğur Boral da ifadesinde, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını, bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı.

Bahsi geçen isimler hakkında işlem yapıldı mı?

İddianamede, FETÖ'den yargılanmasına başlanacak isimlerin verdiği ifade doğrultusunda zikrettiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığına dair ise bir bilgi verilmedi. Firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.