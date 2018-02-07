Furkan Vakfı'ndaki delilleri kaçırırken yakalandı!

Şüpheli aracı durduran polis Kayyum atanan Furkan Vakfı'ndan kaçırılan dijital verilere ulaştı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 14:48

Kayyum atanan Adana'da merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi bir kişi aracında kitapları kaçırırken yakalandı. Olay polisin şüphe çeken bir aracı durdurulması sonucu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polisler yaptıkları aramalarda, Furkan Vakfı'na ait olduğu iddia edilen laptop, cep telefonu, bilgisayar kasası, 1000 dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş, 38 CD'ye el koydu.

Yapılan araştırmada, malzemelerin vakıf binalarından kaçırıldığı tespit edildi. Otomobili süren kişi ise gözaltına alındı. Bilgisayar ve CD'ler incelenmeye alındı.

Ne olmuştu?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan 3 ildeki şafak operasyonu sonucu, kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile 28 kişi gözaltına alınmıştı. Adana Valiliği ise vakfa kayyum atamıştı. Gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.