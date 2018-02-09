Furkan Vakfı yöneticisinin telefonundan ahlaksız görüntüler çıktı!

Gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinden İdris B. isimli şahsın telefonundan ahlaksız görüntüler çıktı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 14:51

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilen yöneticiler hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Yöneticilerden biri adliyeye sevk edilirken "Babanızı yakışıklı çekin" demişti. O şahsın cep telefonundan çok sayıda cinsel içerikli ahlaksız görüntüler çıktığı iddia edildi. Şahıs bu suçlardan da ayrı olarak tutuklandı.

28 kişi gözaltına alınmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, vakıf faaliyeti adı altında örgüt kuran Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinden 28 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

33 adrese eş zamanlı operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kararın ardından şafak operasyonu ile üç ilde 33 adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonda kurucu Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul tutuklandı

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı olan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise ev hapsine çaprtırıldı. Geri kalan zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Telefondan müstehçen içerikler çıktı

Vakıf adı altında faliyet gösteren örgütün, sosyal medya işleri ile uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin ele geçirilen cep telefonundan cinsel içerikli görüntüler çıktığı belirtildi. İdris B, isimli şahıs bu nedenle hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

"Babanızı yakışıklı çekin" demişti

İdris B. adliyey sevk edilirken kendisini çeken basın mensuplarına "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" şeklinde seslenmişti.