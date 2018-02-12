Furkan Vakfı üyesinden "telefonuma virüs girdi" klişesi

Furkan Vakfı'na yapılan operasyonla gözaltına alınan ve telefonunda müstehcen çocuk görüntüleri çıkan kişinin savunması pes dedirtti.

Güncellenme 12 Şubat 2018 11:33

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyon sonucu tutuklanan ve telefonundan ahlaksız görüntüler çıktığı iddiası ile ayrı olarak tutuklanan şahsın savunması pes dedirtti.

Kameralara şov yapmıştı

Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen İdlis B. isimli şahış kameraları görünce "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" demişti.

Telefonuna virüs bulaşmış

Telefondan çıkan görüntüler hakkında savunma yapan İdris B. isimli şahıs kendisini, "Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş" ifadesiyle savundu.

Telefonuna görüntüleri virüs indirmiş

Furkan Vakfı'na yapılan operasyonla gözaltına alınan kişi telefonundan çıkan görüntüler için telefonunda çocuk pornosu olduğunu, telefonuna virüs bulaştığını, porno görüntülerini kendisinin indirmediğini, virüs bulaştığı için kendiliğinden indiğini, operasyon olmasaydı telefonunu tamire götüreceğini iddia etti.

Bahsi geçen kişi hem örgüte üyelikten hem de telefonunda çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklanmıştı.