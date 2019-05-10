Furkan Vakfı davasında yeni gelişme!

Furkan Vakfı Başkanı Alagöz, yöneticisi olduğu vakfın terör örgütü değil, dini eğitim veren bir kurum olduğunu ileri sürüldü.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 18:04

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Furkan Vakfı davası bugün görüldü. Tutukluk sanıklar Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Alagöz, tahliyesini talep etti

Alagöz; yöneticiliğini yaptığı Furkan Vakfı’nın suç örgütü olmadığını ve bir hayır örgüt olduğunu belirterek, hayır amaçlı toplanan, vakfın kasasından çıkan 314 bin liranın makbuzlarını mahkemeye sunduğu halde dikkate alınmadığını öne sürdü. Tahliyesini talep eden Alagöz, vakfın terör örgütü olmadığına dair istihbarat raporlarını bulunduğunu anlattı.

“Hepsine hakkımı haram ediyorum”

SEGBİS ile bağlandığı duruşmada söz alan Furkan Vakfı kurucusu tutuklu sanık Alparslan Kuytul kendisine yapılan operasyonun siyasi olduğunu İslam’ı anlattığı ve hükümeti eleştirdiği için tutuklandığını savundu. “İslam’ı anlatmaya devam edeceğim” diyen Kuytul şunları söyledi:

“Bana sus diyorlar, susmayacağım, biat da etmeyeceğim. Bu işin içinde emniyet, yargı, istihbarat ve siyasiler kim varsa hepsine hakkımı haram ediyorum. Hangi suç örgütü siyer dersi yapar, hangi suç örgütü tefsir dersi yapar, hangi suç örgütü alternatif eğitim programları yapar? Evet biz ders yaptık, Kur’an öğrettik, bunu inkar da etmiyoruz.”

“Hükümete biat etmiyorum, kral çıplak”

Kuytul, “Hükümete biat etmedim, etmeyeceğim de. Kral çıplak. Bunu herkes biliyor. Gizlemenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi.

“Bana ne derseniz deyin ama dolandırıcı demeyecektiniz. Bana bunu söyleyeceğinize, kafama sıksaydınız. İddianamede ‘İslam Medeniyeti istiyor’ deniyor. Hemen ardından ‘Ama hükümeti de eleştiriyor” deniyor. Evet ben İslam medeniyetini istiyorum ve ben bununla da şeref duyuyorum.”