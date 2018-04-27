Furkan Kızılay'dan yeni "Havuç" yorumu!

Çocuklar Duyması'nın eski Havuç'u Furkan Kızılay, yeni Havuç Baran Erdoğan hakkında ilk kez yorum yaptı.

Güncellenme 27 Nisan 2018 10:07

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın reytingleri düşünce Havuç'un geri döneceği ve ardından bu rolü artık Furkan Kızılay'ın canlandırmayacağı belirtilmişti. Daha sonrası ise Havuç rolünü oynamak için Baran Erdoğan dizinin kadrosunu katılmıştı. Bu olay ise hem diziye olan ilgiyi daha da artırdı hem de yeni Havuç'un çok sert eleştirilmesine ve mizaha alet edilmesine neden oldu.

Dizinin asıl Havuç'u Furkan Kızılay ise bu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Kızılay, Kanyon AVM'de gerçekleşen 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin galasına katılan isimler arasında yer aldı. Uzun yıllar Çocuklar Duymasın'da rol alan Furkan Kızılay, dizide yerine oynayan Baran Erdoğan hakkında ilk kez yorum yaptı.

Genç oyuncu, "Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik 'Havuç' karakteri var ortada" ifadelerini kullandı.

Seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışmasının kolay olmayacağını, zor bir şeyin altına girdiğini, İşinin çok zor olduğunu, kendisine başarılar dilediğini söyledi.