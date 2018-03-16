Furkan Kızılay neden "Havuç" olmadı?

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde yer almayan Furkan Kızılay, neden "Havuç" olmak istemediğini açıkladı.

Güncellenme 16 Mart 2018 10:30

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde yer almama kararı alan Furkan Kızılay, neden Havuç karakterini yeniden oynamak istemdiği hakkında açıklama yaptı.

İddiaları yalanladı

Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Furkan Kızılay, küçük yaştan itibaren Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile rol almıştı. Önceki gün kız arkadaşı ile Nişantaşı'nda görüntülenen Furkan Kızılay, diziden ayrılmayı kendi istediğini söyledi.

Başka rollerde oynamak istemiş

Dizinin yapımcısı Birol Güven ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım" dedi.

Birol Güven'le halen görüşüyormuş

Birol Güven ile halen samimi bir şekilde görüştüklerini aktaran Kızılay, şu an başka bir dizide rol aldığını, başka rolleri de oynayabileceğini göstermek istediği için Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde rol almadığını söyledi.

Daha önce de açıklamıştı

Survivor 2017'de yer alan Furkan Kızılay o dönem de Havuç karakteri dışında bir rolde oynamak istediğini sık sık söylüyordu. Çocuklar Duymasın'a Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan katılmıştı.