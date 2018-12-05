Fuhuş operasyonundan dram çıktı

Adana'da fuhuş iddiası ihbarı üzerine bir konteyneri basan polis dramla karşılaştı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 11:57

Adana’da vatandaşların fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine konteyneri basan polis, evsiz kalan yaşı küçük bir kız ile 2 erkek çocuğunun burada kaldığını belirledi.

Fuhuş ihbarı yapıldı

Alınan bilgiye göre, olay Seyhan’ın Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar, lüks bir otelin hemen yanındaki boş arazideki konteynerde 1'i kadın 3 kişinin kaldığını ve fuhuş yaptıkları ihbarında bulundu.

Polis pencereden girdi

Polis bu ihbar sonrası buraya operasyon yaptı. Konteynere yapılan operasyonda; kapısı kapalı olduğunu için polis içeriye pencereden girdi. Pencereden içeri girerek arama yapan polis, buradaki üç kişiye GBT yaptı.

Polis çıkın uyarısı yaptı

Polis, buradaki kişilerin aramasının bulunmadığını belirledi. Polis, 18 yaşından küçük olan kız çocuğu H.K., Ahmet K. ve Murat B.'den eşyalarını toplayarak konteynerden çıkmalarını istedi. Bu üç kişi de kalacak yerleri olmadığını, bu nedenle burada kaldıklarını, çıkmaları durumunda kış günü sokaklarda kalacaklarını söylediler.

Üç kişi çıkmak zorunda kaldı

Polis ise konteynerın şahıs malı olduğunu, bu nedenle üç kişinin buradan çıkmak zorunda olduğunu, haklarında şikayet olduğunu belirtti. Bu uyarı üzerine eşyalarını bir poşete dolduran üç kişi burayı terk etti. Polis, üç kişinin sokakta kalmaması için ilgili birimlere haber verdi.