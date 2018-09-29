Fuat Oktay'ın acı günü! Devletin zirvesi de törene katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay hayatını kaybetti. Cenaze törenine devletin üst düzey isimleri katıldı.

Güncellenme 29 Eylül 2018 16:27

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Anne Oktay’ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasından sonra Eyüp Sultan Camisi'ne uğurlandı. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Oktay ve babası Ömer Oktay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Devletin zirvesi törene katıldı

Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay, oğulları Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Namazın ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Fuat Oktay, cenaze aracına binerek mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, taziyeleri Bahariye Mevlevihanesi'nde kabul edecek.