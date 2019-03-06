Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin kişi başı milli geliri üç kat arttığını ve 10 bin doların üzerine çıkardığını söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 11:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; önceliklerinin milletin gönlünü kazanmak olduğunu, son 17 yılda bu anlayışla Türkiye’yi rekorlarla ve başarılarla tanıştırdıklarını, her zaman bu millete hak ettiği hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını, bu anlayışla kalkınma yolunca durmadan ilerlediklerini söyledi.

Milli gelir üç kat arttı

Oktay, geride bıraktıkları 17 yıllık süreçte ekonomide hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansının ortaya koyulduğunu belirtti.

Kişi başı milli gelirin üç kat arttığını ve 10 bin doların üzerine çıktığını dile getiren Oktay, bunu yeterli olmadığını, AK Parti’nin bunu 20-25 dolara çıkarmayı hedeflediğini, Türkiye’nin şu anda dünyanın 17., Avrupa’nın da 6. ekonomileri arasında olduğunu söyledi.

“2023’te dünyan en büyük ekonomileri arasına gireceğiz”

Oktay; Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını dile getirerek, “Biz milletimizle geldik, milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteği ile sahip çıkıyor; yine milletimizin desteği ile daima ileriye yürüyoruz. Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta, hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız” dedi.