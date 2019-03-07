Fuat Oktay'dan çok kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin S-400 alımında sadece kendi çıkarlarını gözettiğini söyledi.

Güncellenme 07 Mart 2019 11:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin S-400 ile ilgili kendi çıkarlarının gereğini yaptığını, bu konuda kendi kararını verip, kendi seçimini yaptığını söyledi.

“Türkiye sadece kendi çıkarlarını düşünür”

S-400 alımında imza atılmışsa gereğinin yapılacağını belirten Oktay, Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumunun da olmadığını, Türkiye’nin karar verirken sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü belirtti.

S-400 alımı açıklaması

Oktay; S-400 alınmasının Patriotları 'almıyoruz' anlamına gelmediğini, Türkiye’nin ihtiyacı olması durumunda ve şartlarının sağlanması durumunda konunun görüşüleceğini, Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün bir alakasının olmadığını ifade etti.

Millet İttifakı açıklaması

CHP ve İyi Parti’nin kurduğu ittifaka HDP’nin ve PKK’nın yoğun bir desteği olduğunu dile getiren Oktay, “Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?” diye sordu.