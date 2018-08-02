Fuat Oktay'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin skandal kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 10:53

ABD’nin Türkiye’ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda buluna Oktay, ABD’nin büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Oktay, “Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir” dedi.

Türkiye’nin bayrağı, vatanı ve milletiyle büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.