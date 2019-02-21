Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tepesine balyoz gibi inildiğini, inmeye de devam edileceğini söyledi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 15:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin tepesine balyoz gibi inildiğini, inmeye de devam edeceklerini söyledi.

“Vurduk mu, vurduk"

Terörle mücadele hakkında açıklama yapan Oktay, “Ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk" dedi.

“PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne…”

Oktay; “PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.