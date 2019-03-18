Fuat Oktay, dünyayı bu sözlerle uyardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; Yeni Zelanda'daki ziyaretinde dünyayı terör konusunda bir kez daha uyardı.

Güncellenme 18 Mart 2019 10:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; terörün dininin, dilinin, ırkının ve coğrafyası olmadığını belirterek, “Bu silah şöyle veya böyle adı Müslüman olan birisinin elinde olsaydı bugün dünyada kopan fırtınayı siz düşünesiniz” dedi.

“Terörün dini, dili, ırkı coğrafyası yoktur”

Yeni Zelanda'da yaşanan olayın bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Oktay, “Biz bunu Türkiye'de de söyledik, burada bir kez daha söylüyoruz. Terörün dini, dili, ırkı coğrafyası yoktur. Şimdi terörist demeye bile dili varmayanlar için bunu özellikle söylüyorum; bu silah şöyle veya böyle bir Müslüman adı Müslüman olan birisinin elinde olsaydı bugün dünyada kopan fırtınayı siz düşünesiniz” ifadelerini kullandı.

“Benim teröristim, senin teröristin diye bir şey olamaz”

Oktay; benim teröristim, senin teröristin diye bir şeyin söz konusu olamayacağını, terörün her yeri ve herkesi vurabilecek bir bela olduğunu, bu belaya da ortak bir şekilde cevap vermenin ve ortak bir dil kullanmanın son derece önemli olduğunu söyledi.