Fren yerine gaza basan öğretmen, öğrencilerini ezdi!

Ataşehir'de bulunan bir orta okul çıkışı öğretmen fren yerine gaza basınca öğrencileri ezdi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 17:33

Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu’nda bir araç öğrencilerin arasına daldı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarında görüntülendi.

Fren yerine gaza bastı

Gelen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir’de bulunan Cengiz Hasbal Orta Okulu’nda bir kadın öğretmen okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada araç, yol kenarında yürüyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Yaşanan kazada iki öğrenci yaralandı.

Öğrencilerin sağlık durumu iyi

Öte yandan yaralı öğrencilerin kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği, kazayı yapan öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görgü tanığı olayı anlattı

Görgü tanığı Ergün Karakuş, "Bir öğretmenimiz buradan dönüş yaparken bir anlık gaza basıp iki öğrenciye çarparak yaralanmasına sebebiyet verdi. Bir ağır yaralı diğerinin durumu iyi bugün taburcu oldu. Ambulansa bindirip gönderen benim" dedi.