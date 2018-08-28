Fren yerine gaza basan adam, ölümden böyle döndü

İstanbul'da bir vatandaş fren yerine gaza basınca önündeki araçla birlikte istinat duvarından aşağı düştü.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 10:08

İstanbul’un Maltepe ilçesinde aracını park etmek isteyen Sönmez Duman, fren yerine gaza basınca park halindeki bir otomobili de önüne alarak 3 metrelik istinat duvarından düştü. Düşme sonrası Duman başından hafif yara alırken, 1,5 yaşındaki araçta bulunan torunu da kazadan yara almadan kurtuldu.

Aile fertleri ilk önceden indi

Fındıklı Mahallesi’nde ikamet eden Sönmez, aile üyelerinin de içinde bulunduğu 34 NR 7597 plakalı aracını evin girişinde bulunan otoparka park etmek istedi. Aile üyelerinden bazıları bu sırada araçtan inerken, Duman Sönmez ve 1.5 yaşındaki torunu otomobilde kaldı.

Önündeki araca çarptı

Aile fertlerinin araçtan inmesinden sonra park etmek için iki bina arasında bulunan alana yönelen Sönmez, fren yerine gaza bastı. Bu olay sonrası Sönmez yönetimindeki araç, bir anda ön tarafta bulunan ve kardeşi Şinasi Duman'a ait olan 34 NN 3843 plakalı araca çarptı.

Çevredeki vatandaşlar araçtakileri çıkardı

Ani çarpmanın etkisi ile iki araçta büyük bir gürültü ile 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Burada gerçekleşen kaza sonrası, bina sakinleri panikle sokağa çıktı. İki aracında istinat duvarına çıktığını görenler, hemen aracın içerisinde bulunan Sönmez Duman ve 1,5 yaşındaki torununu araçtan çıkardı.

Duman hafif yara aldı

Olay yerine gelen vatandaşlar sayesinde aracından çıkarılan ve başından hafif yaralanan Sönmez Duman ve torunu hastaneye kaldırıldı. Duman’ın başından hafif yara aldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 1,5 yaşındaki torununun şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Gündüz olsa facia yaşanırmış

Kazanın akşam saatlerinde olması ve otomobilde bulunanların önceden inmesi büyük bir faciayı önledi. Öğle saatlerinde ise çocukların ve bina sakinlerin otomobillerin düştüğü alanda oturdukları öğrenildi.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Evinde otururken kaza anına şahit olan Fatih Yaşar o anları anlattı. Yaşar, önce sanki bomba patlamış gibi büyük bir gürültü duyduklarını, ilk önce beyaz araç düştüğünü, daha sonra da hemen aşağı indiğini, arabada bebek ve 50-55 yaşlarında Sönmez Duman’ın olduğunu, ilk bebeği araçtan çıkardıklarını, Duman’ın burada yaralandığını ama durumunun iyi olduğunu, Duman’ın fren yerine gaza bastığını, daha sonra da düştüğünü söyledi.