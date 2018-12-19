Fransız yargısından flaş Cem Uzan kararı

Türkiye’de yolsuzluk nedeni ile ceza alan fakat Fransa’ya firar eden Cem Uzan’ın mal varlığına el konulmasına yönelik görülen davada karar çıktı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 11:17

Türkiye’de yolsuzluk nedeni ile ceza alan fakat Fransa’ya firar eden Cem Uzan’ın mal varlıklarına el konulması yönünde açılan davada karar çıktı. Buna göre hakim Uzan’ı haklı buldu. Dava sonucuna göre Uzan’ın geçici olarak el konulan mal varlıklarının kendisine tekrar iadesi gerekecek ama kararın TMSF avukatı Jacques-Alexandre Genet tarafından temyize götürülmesi nedeni ile hemen uygulanması söz konusu olmayacak.

Evine girildi, kasası açtırıldı

Euronews'in haberine göre, 2017'nin ağustos ayında TMSF tarafından görevlendirilen bir Fransız icra memuru, Uzan'ın Paris'teki evine baskın yaparak kasalarını zorla açmıştı.

Hisseler, ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtımın

Fransız icra memurunun açtırdığı Cem Uzan’a ait kasadan, kendisine ait 2,1 milyar dolar değerinde hisse senedi çıkmış ve bunlara el konulmuştu. Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, söz konusu hisselerin büyük kısmının ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu belirtti.

Mahkeme el koymayı iptal etti

Mahkeme el konulmayı ilk aşamada iptal etse de Ankara, başka bir icra memuru aracılığıyla hisseleri tekrar almıştı. Salı günü verilen hakim kararında Uzan haklı bulunarak el konulma tedbirine son verildi.

Özel haneye tecavüz davası

Avukat Pujos, "Bu, Türkiye'nin mahkeme prosedürleri üzerinde uyguladığı taciz stratejisine son veren çok önemli bir zaferdir." açıklamalarında bulundu. Avukat ayrıca icra memuru hakkında özel haneye tecavüz ve hırsızlık suçlamalarıyla geri dava açtı.

Yargıtay kararı 2015 yılında onamıştı

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan'a nitelikli zimmet suçuyla 18 sene 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti. Yargıtay söz konusu kararı 2015 yılında onamıştı.