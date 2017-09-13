Fransız polisi göstericileri yerlerde sürükledi!

Fransa'da hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı yeni çalışma yasası reformuna karşı çıkanlar ile polis arasında çatışma yaşandı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 09:57

Fransa'da hükümetin gerçekleştirmeyi planladığı yeni çalışma yasası reformuna karşı çıkanlar ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara dökülürken, bazı çalışanlar da greve gitti.

Polis göstericileri yerlerde sürükledi

Başta Paris olmak üzere ülkenin birçok yerinde yapılan yürüyüş sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alınırken yerlerde sürüklendi. CGT, ülke çapındaki eylem ve gösterilere yaklaşık 400 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çalışma yasası reformuna karşı çıkanları "tembel" ifadeleriyle nitelendirerek, "Fransa reformist bir ülke değildir. Reform yapmaz çünkü biz isyan ederiz, direniriz, kaçınırız. Böyleyiz biz." ifadelerini kullanması tepki çekmişti.