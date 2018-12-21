Fransız basını: Trump, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü!

Fransız basını, Trump'ın Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskılarına yenik düştüğünü ileri sürdü.

Güncellenme 21 Aralık 2018 10:17

Fransız Le Monde gazetesi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik zafer" başlığı ile yayınladığı haberde, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını ele aldı.

Trump, Erdoğan’ın baskılarına yenik düştü

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğu belirtilen haberde, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükten sonra alındığı, Trump’ın Erdoğan’ın baskılarına yenik düştüğü ifade edildi.

Türkiye, operasyona başlayacak

Haberde, Türkiye’nin en kısa zamanda Suriye’de terör örgütleri YPG ve PKK’nın kontrolünde olan bölgelerde operasyona başlayacağı da belirtildi.

Türkiye’nin hedefi ne?

Terör örgütlerinin Suriye’den kendi özerk devletlerini kurmak istediği iddiası yer alan haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek istediği ifade edildi.

Obama yönetimi sözünü tutmadı

Bahsi geçen haberde, Türkiye’nin bu konudaki temel hedefinin YPG/PKK’nın bulunduğu Münbiç’e girmek olduğunu, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2016'da YPG/PKK'nın Münbiç'i DEAŞ'tan geri aldıktan sonra oradan çekileceğine dair söz verdiğini ancak bu sözünü tutmadığının altı çizildi.

ABD çekildikten sonra bölgede boşluk oluşacak

Öte yandan haberde, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve çekildikten sonra bölgede sorunların artma riski olduğu yorumu da yer aldı.