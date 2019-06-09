Fransa'yı yenen Türkiye liderliğe yükseldi!

Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek, puanını 9'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Güncellenme 09 Haziran 2019 12:43

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye’nin puanı 9 oldu

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Ülkelerin puan durumları:

1- Türkiye/ 9 puan

2- Fransa/ 6 puan

3- İzlanda/ 6 puan

4- Arnavutluk/ 6 puan

5- Moldova/ 3 puan

6- Andorra/ 0 puan